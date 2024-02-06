В пятом сезоне «Очень странных дел», вероятно, не покажут Макс
В январе 2024 года после перерыва из-за забастовок актеров и сценаристов возобновилось производство пятого сезона «Очень странных дел». Однако поклонников уже сейчас может разочаровать информация о проекте. Об этом пишет Screenrant.ru.
Четвертый сезон сериала получился очень насыщенным, несмотря на то, что его создавали в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Однако пятый сезон, по словам братьев Даффер, вернется к своим истокам, потому как будет похож на первый.
Кроме того, как заявили авторы проекта, в пятом сезоне из-за событий в четвертом не появится один из персонажей истории.
В СМИ предполагают, что речь идет о Макс, которую играет Сэди Синк. Ранее ее героиня попала в больницу после нападения на нее Векны.
Ранее «Рамблер» писал о том, что фильм про Мандалорца и Грогу начнут снимать 17 июня.