В пятом сезоне «Очень странных дел», вероятно, не покажут Макс

В январе 2024 года после перерыва из-за забастовок актеров и сценаристов возобновилось производство пятого сезона «Очень странных дел». Однако поклонников уже сейчас может разочаровать информация о проекте. Об этом пишет Screenrant.ru.

Четвертый сезон сериала получился очень насыщенным, несмотря на то, что его создавали в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Однако пятый сезон, по словам братьев Даффер, вернется к своим истокам, потому как будет похож на первый.

Кроме того, как заявили авторы проекта, в пятом сезоне из-за событий в четвертом не появится один из персонажей истории.

В СМИ предполагают, что речь идет о Макс, которую играет Сэди Синк. Ранее ее героиня попала в больницу после нападения на нее Векны.