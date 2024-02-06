Режиссер фильма о Шанель снимает фильм «Женщина-космонавт» об астронавте Эйлин Коллинз

«Путь Эйлин из бедного детства в маленьком городке Америки до того, как она стала первой женщиной, пилотирующей и командующей космическим шаттлом, является захватывающим», - сказал Берриман. «Эмоциональная драма истории ее семьи так же захватывает, как и риски, на которые пришлось пойти астронавтам шаттла, таким как Эйлин».