Режиссер фильма о Шанель снимает фильм «Женщина-космонавт» об астронавте Эйлин Коллинз
Режиссер Chanel Ханна Берриман снимает новый полнометражный документальный фильм «Женщина-космонавт» об астронавте Эйлин Коллинз.
Режиссер документального фильма «Coco Chanel: Unbuttoned» Ханна Берриман сняла свой последний документальный фильм о первой женщине-командире космического корабля НАСА Эйлин Коллинз.
Полнометражная картина основана на мемуарах самой Коллинз. Картина будет сосредоточена на «выдающихся достижениях Эйлин Коллинз, первой женщины, пилотировавшей и командующей космическим кораблем, прокладывающей путь для следующего поколения женщин-исследовательниц космоса».
«Путь Эйлин из бедного детства в маленьком городке Америки до того, как она стала первой женщиной, пилотирующей и командующей космическим шаттлом, является захватывающим», - сказал Берриман. «Эмоциональная драма истории ее семьи так же захватывает, как и риски, на которые пришлось пойти астронавтам шаттла, таким как Эйлин».
Коллинз отметила, что очень рада участвовать в этом кинопроекте.
«Это больше, чем мое личное путешествие через жизненные трудности. В картине покажут все острые ощущения от полетов, мою решимость стать астронавтом, командовать космическим шаттлом и множество связей, которые я построила на этом пути».
Продюсерами будут Кит Хэвиленд из Haviland Digital («Последний человек на Луне») и Наташа Дак Оджуму из Tigerlily («Влюбленные и деспот»).
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