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История саундтрека из фильма «Сияние»: видео

Музыка играет огромную роль в кинематографе. Она способна усилить эмоциональное восприятие зрителя, подчеркнуть настроение сцены, а иногда даже рассказать историю без слов.

Яркий тому пример – культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». Стоит только вспомнить эту картину, как в памяти сразу начинает звучать пронзительная, тревожная музыка. Это классический мотив «Dies Irae», которое создает неповторимую мрачную атмосферу «Сияния».

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Особенно запоминющаяся сцена, где маленький Дэнни едет на трехколесном велосипеде по коридорам зловещей гостиницы. Завывания струнных и ударные рокоты словно предупреждают зрителя об опасности, которая ждет героя за каждым поворотом.

Ранее «Рамблер» писал про самые ожидаемые сериалы марта.

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