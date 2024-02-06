Музыка играет огромную роль в кинематографе. Она способна усилить эмоциональное восприятие зрителя, подчеркнуть настроение сцены, а иногда даже рассказать историю без слов.

Яркий тому пример – культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». Стоит только вспомнить эту картину, как в памяти сразу начинает звучать пронзительная, тревожная музыка. Это классический мотив «Dies Irae», которое создает неповторимую мрачную атмосферу «Сияния».

Особенно запоминющаяся сцена, где маленький Дэнни едет на трехколесном велосипеде по коридорам зловещей гостиницы. Завывания струнных и ударные рокоты словно предупреждают зрителя об опасности, которая ждет героя за каждым поворотом.