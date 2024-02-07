Сериал «Клан Сопрано» повествует о жизни мафиозной семьи в Нью-Джерси во главе с Тони Сопрано. Этот криминальный драматический сериал быстро завоевал популярность и стал одним из самых рейтинговых шоу на телевидении 2000-х годах. Съемки проходили в разных уголках Нью-Джерси, отражая местный колорит.

Однако власти штата не разделяли всеобщего восторга по поводу сериала. В частности, комиссар округа Эссекс, Нью-Джерси, выступил категорически против съемок «Клана Сопрано» на территории местного государственного парка. По его словам, сериал оскорбляет итальянскую общину, демонстрируя ее представителей исключительно в образе преступников и мошенников.

Позднее этого комиссара уволили с должности из-за обвинений в коррупции.