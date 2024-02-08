Стало известно, когда фильм «Одна жизнь» выйдет в России

В основе сюжета история мужчины, пытавшегося спасти от смерти в концлагерях множество детей во времена Второй мировой войны. Его жизнь и представление о прошлых событиях сильно меняются, когда он оказывается спустя многие годы на телевизионном ток-шоу, где раскрывает для себя новые подробности произошедшего много лет назад.