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Стало известно, когда фильм «Одна жизнь» выйдет в России

Военная драма режиссера Джеймса Хоуза "Одна жизнь" выйдет на российские экраны 15 февраля.

В главной роли картины снялся знаменитый актер Энтони Хопкинс.

В основе сюжета история мужчины, пытавшегося спасти от смерти в концлагерях множество детей во времена Второй мировой войны. Его жизнь и представление о прошлых событиях сильно меняются, когда он оказывается спустя многие годы на телевизионном ток-шоу, где раскрывает для себя новые подробности произошедшего много лет назад.

Завершены съемки фильма "Наступит лето"

В фильме также были задействованы такие актеры, как Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Марта Келлер и другие.

Ранее актриса Кэри Маллиган рассказала, что награды крайне важны для актеров.

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