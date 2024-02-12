Режиссер «Великого уравнителя» снимет документальный фильм про Нельсона Манделу

«Я давно мечтал увидеть историю Нельсона Манделы и его борьбы и самопожертвования за свободу, равенство и справедливость в течение десятилетий, рассказанную подлинным, сложным и откровенным образом. Эта история актуальна для человечества сегодня как никогда. Я очень рад, что за это дело взялся Антуан Фукуа — режиссер, обладающий мастерством, оригинальностью и честностью», — говорит Махарадж.