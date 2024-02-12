Режиссер «Великого уравнителя» снимет документальный фильм про Нельсона Манделу
Антуан Фукуа снимет полнометражный документальный фильм о бывшем президенте ЮАР Нельсоне Манделе. Об этом пишет Variety.
Фильм включит в себя ранее неопубликованные интервью с Манделой, а также беседы с ближайшими соратниками президента.
Исполнительным продюсером ленты выступит Мак Махарадж, который был не только лучшим другом Манделы, но и его соседом в тюрьме — в одной камере Мандела и Махарадж провели 12 лет. После выхода из тюрьмы Махарадж опубликовал автобиографию своего сокамерника, а позже стал одним из министров правительства Манделы.
«Я давно мечтал увидеть историю Нельсона Манделы и его борьбы и самопожертвования за свободу, равенство и справедливость в течение десятилетий, рассказанную подлинным, сложным и откровенным образом. Эта история актуальна для человечества сегодня как никогда. Я очень рад, что за это дело взялся Антуан Фукуа — режиссер, обладающий мастерством, оригинальностью и честностью», — говорит Махарадж.
Дата выхода фильма не раскрывается, но съемки уже начались.
Антуан Фукуа — голливудский режиссер, известный по франшизе «Великий уравнитель» и музыкальным клипам для Тони Брэкстон, Кулио, Стиви Уандера и Принса.
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