Мультфильм «Славные пташки 2: Легенда о ветрах» выйдет на международные рынки

Мультфильм «Славные пташки 2: Легенда о ветрах» представят на Европейской киноярмарке, которая пройдет с 15 по 21 февраля в Берлине. Об этом пишет Variety.

© «Славные пташки 2: Легенда о ветрах»

В основе мультфильма лежит легенда о том, что птички-ржанки — предвестники весны, и без них лето в северном полушарии не наступит. Когда миру угрожает бесконечная зима, птичка по имени Пловерия собирает компанию пернатых неудачников, чтобы сорвать планы злой Ледяной королевы.

Птичка бросает своего возлюбленного и их уютную жизнь на юге и вместе с новыми друзьями отправляется на север, чтобы сразиться с королевой и ее армией воронов и обеспечить приход весны.

Выход картины запланирован на первый квартал 2026 года.