В новой экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Москва предстает в необычном и даже фантастическом облике. Это связано с особенностями одной из ранних редакций книги, где действие происходило в 1943 году.

Хотя сам Булгаков работал над романом в 1930-х годах, авторы фильма решили воссоздать образ Москвы на основе Генерального плана реконструкции столицы 1935 года. В этом грандиозном проекте предполагалось построить утопические сооружения коммунистического будущего, включая гигантский Дворец Советов.

Этот непривычный образ столицы позволяет авторам фильма погрузить зрителя в атмосферу утопических фантазий о коммунистическом будущем 1930-х годов.