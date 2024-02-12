Вышел трейлер фильма о скандальном интервью принца Эндрю про Эпштейна

Netflix выпустил трейлер к фильму Scoop, который расскажет об истории печально известного интервью принца Эндрю в программе Newsnight. Премьера фильма намечена на 5 апреля.

В фильме снимаются Джиллиан Андерсон («Половое воспитание») и Руфус Сьюэлл («Дипломат») в ролях Эмили Мейтлис и герцога Йоркского соответственно.

Основанный на мемуарах бывшего продюсера Newsnight Сэма МакАлистера, предстоящий фильм будет посвящен реальному интервью Эмили Мейтлис с принцем Эндрю о его связях с Джеффри Эпштейном — миллиардером, осужденным за изнасилование несовершеннолетних и обвиненным в организации секс-торговли.