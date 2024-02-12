Вышел трейлер фильма о скандальном интервью принца Эндрю про Эпштейна
Netflix выпустил трейлер к фильму Scoop, который расскажет об истории печально известного интервью принца Эндрю в программе Newsnight. Премьера фильма намечена на 5 апреля.
В фильме снимаются Джиллиан Андерсон («Половое воспитание») и Руфус Сьюэлл («Дипломат») в ролях Эмили Мейтлис и герцога Йоркского соответственно.
Основанный на мемуарах бывшего продюсера Newsnight Сэма МакАлистера, предстоящий фильм будет посвящен реальному интервью Эмили Мейтлис с принцем Эндрю о его связях с Джеффри Эпштейном — миллиардером, осужденным за изнасилование несовершеннолетних и обвиненным в организации секс-торговли.
Интервью принца Эндрю публика и пресса назвали провальным — члену королевской семьи не удалось оправдать свои поступки. После этого принца лишили нескольких титулов, а Мейтлис получила две награды от Королевского телевизионного общества — Лучший телеведущий года и Лучшее интервью года.
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