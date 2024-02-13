В сериале Жоры Крыжовникова, посвященном эпохе 1980-х годов, зрители обнаружили неточности в изображении быта того времени.

В частности, вызывает вопросы школьная форма девочек-персонажей. Героиня Айгуль каждый день ходит в школу в белом фартуке, тогда как на самом деле в советских школах того времени белые фартуки полагалось надевать только по праздникам. В обычные будние дни девочки носили фартуки черного или коричневого цвета.

Как рассказывает в своем видео блогер @Yanalinklol, создатели картины умышленно оставили белый фартук. Через этот визуальный прием они хотели передать чистоту и невинность персонажа Айгуль, тем самым дополнительно подчеркивая контраст между ней и пацанами.