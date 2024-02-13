Сериал «Выживание толстейших» от Netflix продлили на второй сезон.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Мэвис Бомонт (Мишель Бюто). Это 38-летняя чернокожая стендап-комедиантка застает любимого за изменой и неожиданно обнаруживает, что ей приходится заново строить свою жизнь в качестве стилиста. Без денег и без отношений она полна решимости не только выжить, но и преуспеть в деле. Позже девушка и вовсе решает создать свой бренд одежды.