Сериал «Выживание толстейших» от Netflix продлили на второй сезон
Сериал «Выживание толстейших» от Netflix продлили на второй сезон.
Сюжет сериала разворачивается вокруг Мэвис Бомонт (Мишель Бюто). Это 38-летняя чернокожая стендап-комедиантка застает любимого за изменой и неожиданно обнаруживает, что ей приходится заново строить свою жизнь в качестве стилиста. Без денег и без отношений она полна решимости не только выжить, но и преуспеть в деле. Позже девушка и вовсе решает создать свой бренд одежды.
Первый сезон сериала Netflix выпустил летом 2023 года. Шоу было представлено в семи номинациях NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения), в том числе как «Лучший комедийный сериал» и «Лучший комедийный сценарий».
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