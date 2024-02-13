Съемки биографического фильма о Брюсе Ли начнутся весной

В ноябре прошлого года режиссер Энг Ли присоединился к крупному проекту. Он должен снять биографический фильм о Брюсе Ли, а его сын Мейсон сыграет главную роль легенды боевых искусств.

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Сценарий напишет талантливый сценарист Дэн Футтерман, а производство картины, как ожидается, начнется в апреле 2024 года.

В последнее время Ли застрял в больших проектах вроде «Взятия Вудстока» и, теперь, наконец взялся за новую работу.