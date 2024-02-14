Том Хупер переиздает «Отверженных» и надеется вернуться к кино на больших экранах

Прошло почти 12 лет с момента выхода «Отверженных», этот фильм заработал более 442 миллионов долларов по всему миру, сообщает Variety.

© Кадр из фильма "Отверженные"

Прошло также почти пять лет с момента выхода последнего фильма Хупера «Кошки», дорогой адаптации другого популярного мюзикла, который не имел такого же успеха. Но обновленный фильм «Отверженные» возвращается в кинотеатры Великобритании ко Дню святого Валентина. Хупер намекнул изданию, что готов вернуться к созданию художественных фильмов и вскоре на экранах появятся несколько его проектов.

«Я был занят. Я очень рад снова оказаться за камерой».

Он признает, что возвращение в студию для ремастеринга «Отверженных» заставило его снова захотеть сесть за камеру и снять еще один фильм.