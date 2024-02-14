Майк Ли воссоединится с Марианной Жан-Батист в сериале «Жесткая правда»

Был представлен актерский состав «Жесткой правды», 23-го фильма легендарного британского режиссера Майка Ли, сообщает Variety.

© Кадр из сериала "Секреты и ложь"

Этот полнометражный фильм воссоединил режиссера с Марианной Жан-Батист, получившей номинацию на «Оскар» за драму 1996 года «Секреты и ложь». Мишель Остин, еще одна приятельница Ли, также играет главную роль.

Однако подробности сюжета пока практически неизвестны, единственное описание фильма заключается в том, что это «жесткое, но сострадательное интимное исследование семейной жизни».

За камерой Ли будет сотрудничать с постоянными членами съемочной группы, в том числе с продюсером Джорджиной Лоу, оператором Диком Поупом, художник по костюмам Жаклин Дюрран (недавно получившей девятую номинацию на «Оскар» за работу над «Барби»), художником-постановщиком Сьюзи Дэвис, композитором Гэри Йершоном и кастинг-директором Ниной Голд. Новичками в команде Ли будет редактор Таня Реддин и дизайнер по макияжу и прическам Нора Робертсон.

«Жесткая правда» — это совместный проект Thin Man Films и студии Mediapro, финансируемый Film4 совместно с Creativity Media.