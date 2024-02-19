Названы лауреаты премии Гильдии визажистов и парикмахеров

Фильмы "Маэстро" и "Солтберн" были отмечены Гильдией визажистов и парикмахеров в нескольких номинациях. Об этом сообщает издание Varity.

© Кадр из фильма "Маэстро"

Кинолента о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне, в которого перевоплотился Брэдли Купер, одержал победу в следующих номинациях:

лучший грим персонажа;

лучшие специальные эффекты макияжа.

"Лауреат премии Variety’s Artisans Award Кадзу Хиро превратил Брэдли Купера в легендарного композитора, пройдя через пять различных этапов нанесения макияжа, чтобы показать постепенный процесс старения героя".

Драма в стиле "Талантливого мистера Рипли", главные роли в которой исполнили Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Арчи Мадекве и Розамунд Пайк, обошла конкурентов в противостоянии за звание лучшего современного макияжа и лучшей современной прически.