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Фильмы «Маэстро» и «Солтберн» получили премию Гильдии визажистов и парикмахеров

Фильмы "Маэстро" и "Солтберн" были отмечены Гильдией визажистов и парикмахеров в нескольких номинациях. Об этом сообщает издание Varity.

Названы лауреаты премии Гильдии визажистов и парикмахеров
© Кадр из фильма "Маэстро"

Кинолента о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне, в которого перевоплотился Брэдли Купер, одержал победу в следующих номинациях:

  • лучший грим персонажа;
  • лучшие специальные эффекты макияжа.

"Лауреат премии Variety’s Artisans Award Кадзу Хиро превратил Брэдли Купера в легендарного композитора, пройдя через пять различных этапов нанесения макияжа, чтобы показать постепенный процесс старения героя".

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Драма в стиле "Талантливого мистера Рипли", главные роли в которой исполнили Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Арчи Мадекве и Розамунд Пайк, обошла конкурентов в противостоянии за звание лучшего современного макияжа и лучшей современной прически.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что хоррор "Два, три, демон, приди!" был признан лучшим национальным фильмом в Австралии.

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