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Режиссер «Гравитации» Альфонсо Куарон снимет новый фильм «Билли, пожалуйста, позвони домой»

Мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер Альфонсо Куарон планирует приступить к съемкам нового фильма в этом году. Об этом сообщает издание World of reel.

Режиссер «Гравитации» снимет новый фильм
© globallookpress.com

На данный момент известно, что в основу киноленты ляжет сценарий, написанный Куароном еще 20 лет назад. Продюсировать проект будет Марк Джонсон, который в 1995 году работал над "Маленькой принцессой".

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Альфонсо Куарон является режиссером фильмов "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Большие надежды", "Париж, я люблю тебя", "Рома" и "Гравитация". За старания над двумя последними проектами он был награжден "Оскаром".

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