Опубликован тизер биографического фильма «От Хильды с любовью»

В сети появился официальный тизер немецкого биографического фильма о Хильде Коппи.

© Кадр из трейлера

Сюжет кинокартины следующий. Берлин, 1942 год. Хильда, будучи членом антинацистской группы "Красная капелла", влюбляется в единомышленника Ганса. Вместе они проводят лето, по окончании которого их ловит гестапо, а беременную Хильду помещают в тюрьму.

Главные роли в фильме исполнили Лив Лиза Фрис и Йоханнес Хегеманн.

Фильм "От Хильды с любовью" вошел в конкурсную программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля, который завершится 25 февраля 2024 года.

Заявленная продолжительность фильма 2 часа 4 минуты.