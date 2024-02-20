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Disney обвинила в провале своих фильмов зрителей-сексистов

Последнее время Disney все чаще сталкивается с критикой своих фильмов. Однако виновным в этом компания считает зрителей-сексистов, а не сами картины. Об этом сообщает Puck.news.

Источник компании на условиях анонимности заявил журналисту издания, что зрители не ходят на их новые проекты, в числе которых вторая часть «Капитана Марвел», потому как хотят видеть на первом плане мужчин, а не женщин.

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Представитель компании заявил, что причина провалов вовсе не в низком качестве проектов, а в том, что в них стали часто появляться женщины, что нравится не всем киноманам.

Ранее «Рамблер» писал о том, кого хотел бы сыграть Максим Аверин в фильме «Мастер и Маргарита».

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