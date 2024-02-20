Концовка фильма «Когда Гарри встретил Салли» могла быть другой

Концовка фильма «Когда Гарри встретил Салли» должна была быть другой
Изначально сценарий культовой комедийной мелодрамы "Когда Гарри встретил Салли" не предусматривал счастливого завершения истории. Об этом рассказал режиссер кинокартины Роб Райнер в ходе интервью, сообщает Deadline.
Гарри и Салли, как оказалось, вовсе не суждено было остаться вместе и уж тем более связывать себя узами брака. Финал фильма был скорректирован после того, как Райнер познакомился со своей будущей супругой и, по всей видимости, вновь обрел веру в любовь.
"Я был одинок на протяжении десяти лет и уже не был уверен, что вообще могу состоять в отношениях с кем-либо. Именно так и зародилась идея для фильма "Когда Гарри встретил Салли".
Режиссер признался, что именно роковая встреча с Мишель Сингер побудила его пересмотреть концовку мелодрамы и сделать ее счастливой.