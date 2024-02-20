Концовка фильма «Когда Гарри встретил Салли» могла быть другой

Гарри и Салли, как оказалось, вовсе не суждено было остаться вместе и уж тем более связывать себя узами брака. Финал фильма был скорректирован после того, как Райнер познакомился со своей будущей супругой и, по всей видимости, вновь обрел веру в любовь.