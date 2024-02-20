Стивен Кинг не знает, почему экранизация «Жребия Салема» все еще не вышла

Долгожданная экранизация романа "короля ужасов" Стивена Кинга "Жребий Салема" все еще не имеет даты выхода в 2024 году. Этот факт беспокоит не только фанатов творчества писателя, но и его самого, сообщает Bloody Disgusting.

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Первоначально премьера фильма была запланирована на 9 сентября 2022 года, однако впоследствии ее перенесли на 21 апреля 2023 года. Экранизацию до сих пор не показали в кинотеатрах, а дата ее выхода в прокат не известна.

Стивен Кинг недоумевает, почему так вышло. На днях он опубликовал в социальной сети Х сообщение следующего содержания:

"Между нами, я видел "Жребий Салема", и он довольно хорош. Непонятно, почему его премьера так и не состоялась. Кто знает. Я просто пишу книги".

По сюжету романа главный герой, писатель Бенджамин Миерс, возвращается в маленький городок под названием Салемс-Лот, чтобы написать новый роман и встретиться лицом к лицу со своими детскими страхами.