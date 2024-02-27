Опубликован тизер российской драмы «‎Контакты» об инопланетном вторжении

В сети появился тизер-трейлер российской драмы об инопланетном вторжении под названием "Контакты". Ролик опубликован в одноименном телеграмм-канале компании "Марс Медиа".

© Кадр из тизера

Сюжет киноленты следующий. Привычная жизнь на Земле нарушена визитом биопагов – инопланетных существ, который приземлились на своих кораблях в разных уголках планеты.

Зачем они явились и как долго планируют оставаться с людьми, неизвестно, в отличие от того, что инопланетяне вырабатывают некое вещество под названием прак.