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Опубликован тизер российской драмы «‎Контакты» об инопланетном вторжении

В сети появился тизер-трейлер российской драмы об инопланетном вторжении под названием "Контакты". Ролик опубликован в одноименном телеграмм-канале компании "Марс Медиа".

Опубликован тизер российской драмы «‎Контакты» об инопланетном вторжении
© Кадр из тизера

Сюжет киноленты следующий. Привычная жизнь на Земле нарушена визитом биопагов – инопланетных существ, который приземлились на своих кораблях в разных уголках планеты.

Зачем они явились и как долго планируют оставаться с людьми, неизвестно, в отличие от того, что инопланетяне вырабатывают некое вещество под названием прак.

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Режиссером фильма выступил Дмитрий Моисеев, продюсерами – Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян и Катерина Михайлова. Главные роли в киноленте исполнили Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин и др.

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