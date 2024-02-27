Сериал «И просто так» потерял одного из основных персонажей

Продолжение сериала «Секс в большом городе» привлек к себе внимание задолго до выхода. Зрители не знали, как реагировать на то, что их любимую историю переделывают в угоду современным тенденциям. А недавно стало известно об уходе из проекта одной из основных актрис. Об этом сообщает Independent.

© Кадр из сериала «И просто так», 2021-2023

Недавно стало известно о том, что актриса Сара Рамирес, играющая в сериале Че Диас, не вернется в третьем сезоне картины. Ранее звезда публикована у себя в соцсетях посты с призывом прекратить огонь в конфликте между Израилем и Хамасом.

Однако источники, близкие к окружению авторам проекта, утверждают, что уход персонажа не связан с позицией кинодивы. Якобы на самом деле Диас более не появится в сериале, потому как ее любовная линия с одним из героев истории завершена.

Кадр из сериала «И просто так», 2021-2023

Сама Сара Рамирес обвинила у себя в соцсетях Голливуд в двуличности. По мнению артистки, они дают право на высказывание мнения лишь тем звездам, кто имеет внушительную аудиторию в сети.

Новый сезон сериала «И просто так» увидит свет в 2025 году на HBO Max.