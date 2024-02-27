Джош Хартнетт проболтался о следующем фильме М. Найта Шьямалана
Джош Хартнетт десятки лет снимается в кино. Однако роль в «Оппенгеймере» открыла его для зрителей с новой стороны. Режиссеры тем временем активно зовут голливудского красавчика на съемки. Одним из них оказался М. Найт Шьямалан, в чьем проекте артист получил роль. Об этом сообщает Indiewire.
В беседе с журналистами звезда проболтался о том, каким будет фильм «Ловушка».
«Это поворотный момент. Но я стараюсь сделать так, чтобы все мои роли были поворотными. Если ты играешь одно и то же снова и снова, публике становится скучно. Работа с М. Найтом была одним из лучших событий в моей карьере», — рассказал актер.
Что касается самого фильма, Джош Хартнетт считает, что тот удивит зрителя.
«Это очень странно, очень темно и дико», — заявил звезда.
Картина «Ловушка» рассказывает о том, как главный герой привозит своего ребенка на концерт любимой певицы. Но вместо того, чтобы стать зрителем шоу, он оказывается действующим лицом в опасном действии.
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