Новый триллер Тайлера Перри вошел в топ-10 на платформе Netflix

Новый триллер Тайлера Перри «По законам искусства» вошел в топ-10 на платформе Netflix
Новый триллер Тайлера Перри под названием "По законам искусства" вошел в десятку самых популярных фильмов прошлой недели на платформе Netflix. Об этом сообщает издание Screen Rant.
Последняя работа сценариста, режиссера и продюсера рассказывает об амбициозном адвокате по уголовным делам по имени Меа Харпер, которая берется защищать художника, обвиняемого в убийстве своей девушки.
Главные роли в фильме исполнили Келли Роуленд ("Быть Мэри Джейн", "Империя", "Дамы шутят по-черному"), Тревант Роудс ("Мир дикого запада", "Преступные связи") и Шон Сагар ("Переводчик", "Джентльмены", "Неблагоприятные кварталы").
До 25 февраля кинолента возглавляла рейтинг самых популярных фильмов на платформе и насчитывала 16 миллионов просмотров.
Что касается первых рецензий, то кинокритики и зрители невысоко оценили новый проект Тайлера Перри: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 37%.
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