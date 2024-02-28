Новый триллер Тайлера Перри вошел в топ-10 на платформе Netflix

Новый триллер Тайлера Перри под названием "По законам искусства" вошел в десятку самых популярных фильмов прошлой недели на платформе Netflix. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "По законам искусства"

Последняя работа сценариста, режиссера и продюсера рассказывает об амбициозном адвокате по уголовным делам по имени Меа Харпер, которая берется защищать художника, обвиняемого в убийстве своей девушки.

До 25 февраля кинолента возглавляла рейтинг самых популярных фильмов на платформе и насчитывала 16 миллионов просмотров.

Что касается первых рецензий, то кинокритики и зрители невысоко оценили новый проект Тайлера Перри: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 37%.