В Ленобласти стартовали съемки детективного боевика с Алексеем Макаровым

Российские сериалы с недавних пор стали куда качественнее своих собратьев из начала нулевых. Современные режиссеры снимают не только мыльные оперы, но и остросюжетные драмы. В их числе детективный боевик «Крайние меры». Об этом сообщает Кино-театру.ру.