В Ленобласти стартовали съемки детективного боевика с Алексеем Макаровым
Российские сериалы с недавних пор стали куда качественнее своих собратьев из начала нулевых. Современные режиссеры снимают не только мыльные оперы, но и остросюжетные драмы. В их числе детективный боевик «Крайние меры». Об этом сообщает Кино-театру.ру.
Съемки 32-серийного проекта проходят в Ленинградской области. История рассказывает о работе майора полиции Егора Звягина.
Помимо того, что он ведет расследование опасных дел, ему также нужно уживаться с корги по кличке Трюфель. Главному герою предстоит столкнуться со смертельными опасностями и остаться человеком.
«Мой персонаж каждый день имеет дело с неприятностями, и это во многом формирует его характер. Он не чурается решать вопросы весьма неожиданными, оригинальными способами. Порой, возможно, даже жестковатыми. Человек, существующий в таких обстоятельствах, легко может "закуклиться", стать циником и мизантропом», — рассказал артист.
Алексей Макаров изветен по таким картинам, как «Ворошиловский стрелок», «СМЕРШ» и «В августе 44-го».
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