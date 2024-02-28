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В Ленобласти стартовали съемки детективного боевика с Алексеем Макаровым

Российские сериалы с недавних пор стали куда качественнее своих собратьев из начала нулевых. Современные режиссеры снимают не только мыльные оперы, но и остросюжетные драмы. В их числе детективный боевик «Крайние меры». Об этом сообщает Кино-театру.ру.

В Ленобласти стартовали съемки детективного боевика с Алексеем Макаровым
© Кадр из мини-сериала «Кабинет путешественника», 2022

Съемки 32-серийного проекта проходят в Ленинградской области. История рассказывает о работе майора полиции Егора Звягина.

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Помимо того, что он ведет расследование опасных дел, ему также нужно уживаться с корги по кличке Трюфель. Главному герою предстоит столкнуться со смертельными опасностями и остаться человеком.

«Мой персонаж каждый день имеет дело с неприятностями, и это во многом формирует его характер. Он не чурается решать вопросы весьма неожиданными, оригинальными способами. Порой, возможно, даже жестковатыми. Человек, существующий в таких обстоятельствах, легко может "закуклиться", стать циником и мизантропом», — рассказал артист.

Алексей Макаров изветен по таким картинам, как «Ворошиловский стрелок», «СМЕРШ» и «В августе 44-го».

Ранее «Рамблер» писал о том, почему кинокритик предрек провал ремейку «Бриллиантовой руки».

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