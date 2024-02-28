Сериал «Шаляпин» покажут на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Байопик о легендарном российском оперном певце Федоре Шаляпине будут транслировать по субботам и воскресеньям для на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщает Filmpro.

© Кадр из сериала «Шаляпин», 2023

История рассказывает о том, как мальчишка из нищей крестьянской семьи делает головокружительную карьеру на сцене. На пике славы народ, чтобы услышать пение Шаляпина, пробирался на крыши, чтобы краем уха услышать невероятный голос артиста.

Авторы сериала считают, что их проект поможет сближению столь разных стран. Больше остальных картина должна заинтересовать поклонников русской культуры.

Режиссером проекта выступил Егор Анашкин, ранее снявший такие проекты, как «Зулейха открывает глаза» и «Кровавая барыня». Главные роли в проекте исполнили Алексей Горбатов, Федор Добронравов и Юлия Снигирь.