Боевик «Манкимэн» с Девом Пателем выйдет в российский прокат
Даже после ухода некоторых компаний-дистрибьютеров определенные зарубежные кинематографисты готовы презентовать свои работы россиянам. В их числе Дев Патель. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Картина «Манкимэн» рассказывает историю о бойце смешанных единоборств, который участвует в нелегальных поединках. Им ведет жажда мести тем, кто повинен в смерти его матери. Ради отмщения герой готов погрузиться в преступный мир.
Режиссером фильма выступил сам Дев Патель.
Проект выйдет в России усилиями компании «Вольга». Точная дата релиза пока неизвестна.
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