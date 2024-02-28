Боевик «Манкимэн» с Девом Пателем выйдет в российский прокат

Даже после ухода некоторых компаний-дистрибьютеров определенные зарубежные кинематографисты готовы презентовать свои работы россиянам. В их числе Дев Патель. Об этом сообщает «Кинопоиск».

© Кадр из фильма «Манкимэн», 2024

Картина «Манкимэн» рассказывает историю о бойце смешанных единоборств, который участвует в нелегальных поединках. Им ведет жажда мести тем, кто повинен в смерти его матери. Ради отмщения герой готов погрузиться в преступный мир.

Режиссером фильма выступил сам Дев Патель.

Проект выйдет в России усилиями компании «Вольга». Точная дата релиза пока неизвестна.