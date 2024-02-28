Подарившая Моане голос Аулия Кравалью вернется в продолжении мультфильма

Для Аули Кравальо вышедший в 2016 году мультфильм стал стартом карьеры. Актриса признавалась, что проект изменил ее жизнь. Однако возвращаться к роли Моаны во второй части картины девушка не хотела.

© Кадр из мультфильма «Моана», 2016

«Власть» Кадр из сериала, 2023

Но недавно появилась информация, что певица изменила свое решение. Об этом пишет Deadline.

Роль в мультфильме «Моана» Аулия Кравальо получила в возрасте 14 лет. Сегодня ей 22 года и за ее плечами масса известных проектов. В их числе «Ральф против интернета» и «Дрянные девчонки». Однако артистка все же готова вернуться к озвучиванию главной героини мультфильма.