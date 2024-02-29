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Мэттью Вон продюсирует новый фильм под названием «Каскадер»

Как стало известно Variety, Мэттью Вон уже занят продюсированием своего следующего полнометражного фильма под названием «Каскадер» .

Мэттью Вон продюсирует новый фильм под названием «Каскадер»
© Unsplash

Фильм, снятый каскадером, ставшим режиссером Дэмиеном Уолтерсом, рассказывает историю двух братьев, которые оба стали каскадерами.

По словам Вона, «Каскадер» должен выйти в Торонто в этом году или на фестивале «Сандэнс» в 2025-м. Фильм является частью новой трилогии «Пипец».

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