Мэттью Вон продюсирует новый фильм под названием «Каскадер»
Как стало известно Variety, Мэттью Вон уже занят продюсированием своего следующего полнометражного фильма под названием «Каскадер» .
Фильм, снятый каскадером, ставшим режиссером Дэмиеном Уолтерсом, рассказывает историю двух братьев, которые оба стали каскадерами.
По словам Вона, «Каскадер» должен выйти в Торонто в этом году или на фестивале «Сандэнс» в 2025-м. Фильм является частью новой трилогии «Пипец».
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