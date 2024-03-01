Когда выйдет новый фильм режиссеров «Все везде и сразу»

Новый фильм оскароносных режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта выйдет в прокат летом 2026 года. Об этом сообщает издание Variety.

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Компания Universal Pictures добавила в свой календарь релизов "Фильм без названия, снятый Дэниелсами", указав в качестве даты премьеры 12 июня 2026 года. Информации о жанре киноленты или исполнителях главных ролей на сегодняшний день нет.

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт сняли комедийный боевик "Все везде и сразу", который покорил сердца кинокритиков и зрителей. Картина собрала 100 миллионов долларов в мировом прокате, получила в прошлом году "Оскар" как лучший фильм и завоевала немало других престижных наград.