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Новый фильм режиссеров «Все везде и сразу» выйдет в 2026 году

Новый фильм оскароносных режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта выйдет в прокат летом 2026 года. Об этом сообщает издание Variety.

Когда выйдет новый фильм режиссеров «Все везде и сразу»
© globallookpress.com

Компания Universal Pictures добавила в свой календарь релизов "Фильм без названия, снятый Дэниелсами", указав в качестве даты премьеры 12 июня 2026 года. Информации о жанре киноленты или исполнителях главных ролей на сегодняшний день нет.

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Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт сняли комедийный боевик "Все везде и сразу", который покорил сердца кинокритиков и зрителей. Картина собрала 100 миллионов долларов в мировом прокате, получила в прошлом году "Оскар" как лучший фильм и завоевала немало других престижных наград.

В 2016 году Дэниэлсы презентовали трагикомедию "Человек – швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано в главных ролях.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что сделал Киллиан Мерфи после окончания съемок "Оппенгеймера".

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