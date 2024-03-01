Опубликован трейлер драмы «Вечная зима» со звездой фильма «Географ глобус пропил»
В сети появился трейлер российской драмы под названием "Вечная зима", премьера которой запланирована на 17 октября 2024 года.
Сюжет киноленты следующий. Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, в то время как мужчина одержим местью и желанием восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой путь и растопить зиму в сердце.
Режиссером и сценаристом фильма выступил дебютирующий в полном метре Николай Ларионов. Главные роли в "Вечной зиме" исполнили Александр Робак и Юлия Марченко. Также перед зрителями предстанут Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков.
"Для меня это история про простых людей в непростой ситуации. Про ценность и мимолетность человеческой жизни. Про неслучайные случайности, силу и маскулинность. Про проблемы коммуникации, не только между родителями и детьми, но и между взрослыми", – говорит Николай Ларионов о своей киноленте.
Ранее "Рамблер" рассказывал о старте съемок детективного боевика с Алексеем Макаровым.