Трейлер драмы «Вечная зима» со звездой фильма «Географ глобус пропил»

"Для меня это история про простых людей в непростой ситуации. Про ценность и мимолетность человеческой жизни. Про неслучайные случайности, силу и маскулинность. Про проблемы коммуникации, не только между родителями и детьми, но и между взрослыми", – говорит Николай Ларионов о своей киноленте.