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Опубликован трейлер драмы «Вечная зима» со звездой фильма «Географ глобус пропил»

В сети появился трейлер российской драмы под названием "Вечная зима", премьера которой запланирована на 17 октября 2024 года.

Трейлер драмы «Вечная зима» со звездой фильма «Географ глобус пропил»
© Кадр из фильма "Вечная зима"

Сюжет киноленты следующий. Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, в то время как мужчина одержим местью и желанием восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой путь и растопить зиму в сердце.

Режиссером и сценаристом фильма выступил дебютирующий в полном метре Николай Ларионов. Главные роли в "Вечной зиме" исполнили Александр Робак и Юлия Марченко. Также перед зрителями предстанут Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков.

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"Для меня это история про простых людей в непростой ситуации. Про ценность и мимолетность человеческой жизни. Про неслучайные случайности, силу и маскулинность. Про проблемы коммуникации, не только между родителями и детьми, но и между взрослыми", – говорит Николай Ларионов о своей киноленте.

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