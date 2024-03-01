Коппола поделился кадрами со съемок «Изгоев» с Крузом и Суэйзи

Коппола поделился кадрами со съемок «Изгоев» с Патриком Суэйзи и Томом Крузом
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола поделился в социальных сетях кадрами со съемок культовой криминальной драмы "Изгои".
Фильм о жизни подростков из небольшого городка в штате Оклахома вышел в прокат более 40 лет назад. На днях режиссер поддался ностальгии и выложил в личном блоге кадры со съемок киноленты, на которых совсем юные Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Том Круз и другие актеры перевоплощаются в своих геров.
Кадр из видео
В описании к посту Коппола отметил, что на съемочной площадке царили позитивная и дружелюбная атмосфера. У восходящих звезд сразу же зародилось уважение друг другу и они почувствовали себя единым целом.
Кадр из видео
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