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Коппола поделился кадрами со съемок «Изгоев» с Патриком Суэйзи и Томом Крузом

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола поделился в социальных сетях кадрами со съемок культовой криминальной драмы "Изгои".

Коппола поделился кадрами со съемок «Изгоев» с Крузом и Суэйзи
© Кадр из фильма "Изгои"

Фильм о жизни подростков из небольшого городка в штате Оклахома вышел в прокат более 40 лет назад. На днях режиссер поддался ностальгии и выложил в личном блоге кадры со съемок киноленты, на которых совсем юные Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Том Круз и другие актеры перевоплощаются в своих геров.

Кадр из видео

В описании к посту Коппола отметил, что на съемочной площадке царили позитивная и дружелюбная атмосфера. У восходящих звезд сразу же зародилось уважение друг другу и они почувствовали себя единым целом.

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Кадр из видео

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что повесть "Лед и Пламя" Рэя Брэдбери экранизируют.

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