Коппола поделился кадрами со съемок «Изгоев» с Крузом и Суэйзи

Фильм о жизни подростков из небольшого городка в штате Оклахома вышел в прокат более 40 лет назад. На днях режиссер поддался ностальгии и выложил в личном блоге кадры со съемок киноленты, на которых совсем юные Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Том Круз и другие актеры перевоплощаются в своих геров.