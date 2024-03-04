«Оскар» для монтажеров: стали известны лауреаты премии «Эдди»

В Лос-Анджелесе вручили премию «Эдди» лучшим монтажерам года. Среди лауреатов — авторы громких проектов. О них сообщает Афиша Daily.

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Статуэтки с собой в тот вечер унесли монтажеры таких картин, как «Оппенгеймер» и «Оставленные». Среди создателей сериалов отметили монтажеров «Медведя» и «Последние из нас».

В категории за лучший монтаж мультфильма победил «Человек-Паук: Паутина времени». Лучший монтаж документального кино у картины «Неизменный: Майкл Дж. Фокс».