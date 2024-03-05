Линдси Лохан высказалась о продолжении культовой комедии с ее участием

«Мы обе взволнованы». Линдси Лохан высказалась о съемках продолжения культовой комедии с ее участием
На настоящий момент ведется производство продолжения культовой комедийной мелодрамы "Чумовая пятница" с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в главных ролях. Об этом сообщает Rolling Stone.
37-летняя американская актриса посетила шоу Энди Коэна и прокомментировала слухи о съемках сиквела фильма, премьера которого состоялась 21 год назад. Подробностями об актерском составе или предполагаемой дате премьеры Лохан не поделилась.
"Линдси, ходят слухи, что в разработке продолжение "Чумовой пятницы" с тобой и Джейми Ли Кертис. Можешь ли ты что-то рассказать по этому поводу?" – спросил Энди Коэн.
"Это так", – коротко ответила Лохан.
Когда Коэн поинтересовался, когда фанатам комедии ждать ее выхода в прокат, актриса сказала:
"Я пока не буду об этом говорить… Я не хочу сказать слишком много. Мы обе взволнованы! Я буду говорить от имени Джейми".
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