Ждать ли третью часть «Холопа»

Третьей части комедии "Холоп" быть. Это следует из обновленного графика релизов на следующий год.

© Кадр из фильма "Холоп 2"

Более того, уже объявлена дата премьеры продолжения комедийного фильма с Аглаей Тарасовой и Милошем Биковичем в главных ролях: она состоится 25 января 2025 года.

Когда выйдет второй сезон "Дома Дракона"

Вышедшая этой зимой вторая часть стала одним из самых кассовых российских релизов. Она заработала в прокате более 3 млрд рублей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, стоит ли ждать продолжения культовой комедии "Чумовая пятница" с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в главных ролях.