Опубликован трейлер драмы со звездой «Эйфории»

В сети появился первый официальный трейлер фильма "Sing Sing" с Колманом Доминго в главной роли.

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Кинолента повествует о заключенном, который руководит театральной группой. Вместе с другими отбывающими наказание преступниками герой трудится над постановкой пьесы, благодаря чему вырывается из реалий тюремного заключения. Как и все остальные заключенные, он надеется на условно-досрочное освобождение и возвращение к жизни на воле.

Помимо звезды "Эйфории" и "Люцифера" в "Sing Sing" снимались бывшие нарушители правопорядка, которые когда-то стали участниками описываемой в фильме программы реабилитации и были выпущены из тюрьмы до полного отбытия назначенного им срока лишения свободы.

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Показ фильма состоялся в рамках Toronto International Film Festival в 2023 году.

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