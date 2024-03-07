В «Звездные войны» вмонтировали кадры с пивом, чтобы не прерываться на рекламу

В социальных сетях активно обсуждают первую чилийскую телетрансляцию культовой трилогии Джорджа Лукаса: в ключевые сцены фильмов была вставлена реклама пива местной марки Cerveza Cristal.

© Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза"

В 2003 году в Чили, как и во многих других странах, транслировали фильмы Лукаса о противостоянии добра и зла в космосе. К показу саги подошли оригинально: вмонтировали рекламу алкогольного напитка прямо в киноленту.

Спустя двадцать лет в интернете появились видеоролики с нарезками из фильмов, на которых в руках главных героев неожиданным образом оказываются бутылки из-под пива с соответствующим логотипом. Некоторые не поверили в их подлинность: мол, все это результат работы в Photoshop и не более того.

Но скептики ошибались. Более того, когда студия Lucasfilm прознала об этом хитром трюке, то подала в суд на предприимчивых работодателей. Исход разбирательства не раскрывается.

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