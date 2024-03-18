Продюсер «Властелинов воздуха» объяснил смыл сцены с лошадью в финальной серии

На выходных состоялась премьера финального эпизода военного драматического сериала под названием "Властелины воздуха". Исполнительный продюсер киноленты Гэри Гетцман, тем временем, раскрыл истинный смыл сцены, в которой перед Баком и его товарищами предстает белая лошадь.

© Кадр из сериала "Властелины воздуха"

В последней серии герой Остина Батлера сбегает из плена вместе с двумя другими товарищами по несчастью. Измученные и обессиленные, они скрываются от преследователей в надежде выжить. В какой-то момент они слышат шум от проезжающих неподалеку повозок и прячутся в траве.

© Кадр из сериала "Властелины воздуха"

За солдатами вражеской армии, сильно отставая, идет белая лошадь. Она не ранена, но запачкана кровью и выглядит не лучшим образом. Животное останавливается, смотрит на героев и скачет дальше. После этого они тоже продолжают свой нелегкий путь.

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Как объяснил Гетцман, лошадь фактически олицетворяет Бака. Она, вероятно, тоже повидала страшные вещи, но движется дальше, навстречу неизвестности. Когда закончится война? Каков будет ее исход? Выживет ли он и его собраться по несчастью?

В данный момент эпизода Бак, как и встретившееся ему животное, находится на распутье. И что будет дальше, никому не известно.

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