Шоураннеры «Задачи трех тел» уже строят планы на второй и третий сезоны

Мировая премьера научно-фантастического сериала под названием "Задача трех тел" на платформе "Netflix" состоится только 21 марта, а его создатели уже подумывают о работе над вторым и третьем сезонами. Об этом сообщает издание Collider.

© Кадр из сериала "Задача трех тел"

Первый сезон является экранизацией первой книги Лю Цысиня. Другие сезоны, соответственно, также планируется отснять по книгам писателя. Последняя, правда, превосходит в объемах предыдущие, поэтому ее сюжет, возможно, придется передать в нескольких сезонах.

"В третьей книге столько удивительных ориентиров с точки зрения сцен, ситуаций и событий, которые мы можем видеть довольно ясно. Пока мы не совсем уверены в том, каким именно образом наши персонажи доберутся до этого этапа, но мы знаем, что им обязательно нужно добраться до него", – приводятся слова Дэвида Бениоффа.

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Режиссерами проекта выступили Минки Спиро и Дерек Цан, которые работали над "Аббатством Даунтон" и "Лучшими днями". За сценарий, в свою очередь, отвечали Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс – создатели культовой "Игры престолов".

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