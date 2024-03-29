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Опубликован трейлер «Спойлера» – нового сериала по сценарию Сергея Минаева

18 апреля состоится премьера нового детективного сериала "Спойлер", снятого по сценарию популярного российского писателя Сергея Минаева. В преддверии выхода первого эпизода в сети появился трейлер киноленты.

Опубликован трейлер нового сериала по сценарию Сергея Минаева
© Кадр из сериала

Картина расскажет о политических играх, приуроченных к очередным выборам в вымышленной провинции.

Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Также в "Спойлере" появятся Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров и др.

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В первом сезоне предусмотрено десять сезонов по 50 минут.

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Артем Михалков
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