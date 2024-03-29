Опубликован трейлер нового сериала по сценарию Сергея Минаева

18 апреля состоится премьера нового детективного сериала "Спойлер", снятого по сценарию популярного российского писателя Сергея Минаева. В преддверии выхода первого эпизода в сети появился трейлер киноленты.

© Кадр из сериала

Картина расскажет о политических играх, приуроченных к очередным выборам в вымышленной провинции.

Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Также в "Спойлере" появятся Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров и др.

Звезда "Эйфории"‎ высказалась о приостановке работы над сериалом

В первом сезоне предусмотрено десять сезонов по 50 минут.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что звезда сериала "Мамаша" присоединится к касту "Простой просьбы 2" с Кендрик и Лайвли в главных ролях.