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«Домовенок Кузя» получит продолжение

Премьера фэнтезийной комедии Сарика Андреасяна о домовенке Кузе состоится только зимой, но создатели уже планируют снимать вторую часть. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

«Домовенок Кузя» получит продолжение
© Кадр из фильма "Домовенок Кузя"

Сиквел находится в стадии разработки, а его съемки запланированы на осень 2024 года. Режиссировать фильм по-прежнему будет Виктор Лакисов.

Ждать ли третью часть холопа

В первой части комедии снялись такие известные российские актеры, как Алика Смехова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Девочку Наташу, которую судьба свела с Кузей, сыграла София Петрова.

Ранее "Рамблер" показывал трейлер нового сериала, снятого по сценарию Сергея Минаева.

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