Опубликован трейлер «‎Максин XXX» с Мией Гот и Элизабет Дебики

В сети появился трейлер фильма ужасов "Максин XXX" о девушке, которая выжила после бойни на техасской ферме и пытается стать актрисой.

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Главные роли в фильме исполнили Джанкарло Эспозито, Мишель Монахэн, Миа Гот, Элизабет Дебики и Кевин Бейкон. Компанию на экране им составят Лили Коллинз, Бобби Каннавале, певица Холзи, Ули Латукефу, Нед Вон и др.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Тай Уэст, работавший над "Рассказами из Петли", "Ординатором" и "Изгоняющим дьявола".

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