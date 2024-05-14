Ждать ли пятый сезон «‎Пацанов»

Четвертый сезон супергеройского шоу стартует только в следующем месяце, но уже известно, что пятый не за горами. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала "Пацаны"

"Мы гордимся этим сериалом, который превратился в глобальную франшизу, и мы очень рады, что Эрик Крипке и его творческая команда смогут рассказать еще больше интересных историй", – приводятся слова главы телевизионного подразделения Amazon MGM Studios Вернона Сандерса.

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Режиссируют проект Филип Сгриккиа ("Чудесные годы", "Сверхъестественное, "Поколение «Ви»"), Фред Туа ("Сегун", "Fallout", "Грань", "В поле зрения"), Сара Бойд ("Ничего, кроме правды", Убийство", "Остаться в живых").

Главные роли в сериале исполняют Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лас Алонсо и другие популярные актеры.

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