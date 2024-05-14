Фанатов «Мистера и миссис Смит» ждет второй сезон, но уже с другими актерами

Криминальный боевик "Мистер и миссис Смит" продлен на второй сезон на Amazon Prime Video. Об этом сообщает Variety.

© Кадр из сериала "Мистер и миссис Смит"

"Успех первого сезона с его невероятно современным и сексуальным переосмыслением оригинального фильма является свидетельством таланта Дональда Гловера и Франсесы Слоан. Мы с гордостью представляем вам еще один сезон, наполненный незабываемыми приключениями", – приводятся слова Дженнифер Салк, главы Amazon MGM Studios.

Ждать ли пятый сезон "Пацанов"

И еще одна новость: Дональд Гловер и Майя Эрскин не вернутся в сериал. Впрочем, об этом можно было догадаться по концовке первого сезона, отмечает издание.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто сыграет Дмитрия Шостаковича в фильме "Шум времени".