Новый хоррор Стивена Кинга выйдет в 2025 году

Выход фильма "Обезьяна" с Тео Джеймсом в главной роли намечен на 2025 год. Об этом сообщает Screen Rant.

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"Обезьяна" — рассказ Стивена Кинга, который был первоначально опубликован в 1980 году в журнале. Позднее писатель отредактировал его и включил в свой третий сборник рассказов под названием "Команда скелетов".

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Сюжет произведения следующий: двое братьев находят на чердаке дома своего двоюродного дедушки проклятую игрушечную обезьянку с тарелками в руках. Каждый раз, когда она ударяет в эти тарелки, кто-то из близких главных героев умирает.

Режиссирует картину Осгуд Перкинс ("Собиратель душ", "Гретель и Гензель", "Сумеречная зона"). Главные роли исполнят Тео Джеймс, Лаура Меннелл, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд, Сара Леви, Кристиан Конвери и другие актеры.

Ранее "Рамблер" показывал трейлер "Собирателя душ".