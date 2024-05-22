Провалившийся в прокате фильм Marvel стал хитом на Netflix

Супергеройский блокбастер от Marvel под названием "Мадам Паутина" набирает популярность на платформе Netflix. Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Мадам Паутина"

Рейтинг киноленты с Дакотой Джонсон в главной роли имеет рейтинг 11% Rotten Tomatoes. Это значит, что фильм низко оценили как зрители, так и кинокритики. Но ситуация, судя по всему, не безнадежная.

Как следует из нового еженедельного отчета Netflix, творение Sony Pictures заняло второе место в чартах за прошлую неделю ( в период с 13 мая по 19 мая). "Мадам Паутина" набрала 20,8 миллионов часов просмотров и 10,8 миллионов просмотров.

Опубликован трейлер хоррора "Собиратель душ" с Майкой Монро и Николасом Кейджем

Фильм уступил только романтической комедии "Мать невесты", набравшей 38,1 миллионов часов просмотра и 25,4 миллионов просмотров.

Ранее "Рамблер" рассказывал, когда выйдет новый хоррор Стивена Кинга.