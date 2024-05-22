Опубликован трейлер боевика с Джессикой Альбой в главной роли

В Сети появился трейлер боевика с элементами триллера под названием "Предупреждение".

© Кадр из трейлера

Сюжет киноленты следующий: коммандос спецназа Паркер становится новой владелицей бара своего отца в их родном городе после его внезапной кончины. По возвращении домой со службы она узнает, что город взяла под свой контроль жестокая банда. Теперь у Паркер одна задача: выяснить, что же произошло с папой на самом деле.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Альба, Марк Веббер, Энтони Майкл Холл, Алехандро Де Хойос, Тони Белл и другие актеры.

Когда выйдет новый хоррор Стивена Кинга

Мировая премьера "Предупреждения" запланирована на 21 июня 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что провалившийся в прокате фильм Marvel стал хитом на Netflix.