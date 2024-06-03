Опубликован новый трейлер «Бриджертонов»

Компания Netflix опубликовала второй части нового сезона "Бриджертонов".

© Кадр из сериала "Бриджертоны"

Новые серии выйдут на платформе 13 июня.

"Пенелопа намеревается выйти замуж, скрывая свою тайную жизнь. Стоит ли раскрывать правду, когда есть риск потерять все?".

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Напомним, первые серии вышли в далеком 2020 году. Киноленту режиссируют Том Верика, Триша Брок и Шери Фоксон, в профессиональной копилке которых числятся проекты "Анатомия страсти", "Секс в другом городе" и "Моя семья и другие звери".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что режиссер "Переполненной комнаты" снимет фильм о юности Иосифа Сталина.