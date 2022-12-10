Для тех, кто устал из года в год смотреть одно и то же, блогер собрал три новых праздничных фильма, которые гарантированно помогут создать новогоднее настроение.
"Стражи Галактики: праздничный спецвыпуск" – команда стражей отправится спасать от грусти Звездного Лорда. Спецвыпуск наполнен праздничным настроением и точно полюбится фанатами Marvel.
"В духе Рождества" – музыкальная комедия по мотивам рассказа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе". Фильм рассказывает историю о духе Рождества, который пытается изменить к лучшему и исправить одного заядлого скупердяя.
Полный список фильмов, которые помогут создать новогоднее настроение, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, как снимали сериал "Уэнсдей".