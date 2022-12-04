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2 часа назад

Как снимали сериал "Уэнсдей": видео

Стелла Шмель

23 ноября на стриминговой платформе Netflix вышел сериал "Уэнсдей", который уже бьет рекорды по количеству просмотров среди англоязычной аудитории.

"Уэнсдей" – продолжение истории про культовую семейку Аддамс от режиссера Тима Бертона. Сюжет разворачивается вокруг дочери Гомеса и Мартиши – Уэнсдей. У девочки проблемы с адаптацией в школе, из-за чего ее выгоняют из всех учебных заведений. Но эта ситуация меняется, когда Уэнсдей поступает в таинственную Академию Невермор.

Роль Уэнсдей исполнила 20-летняя Дженна Ортега. К роли девушка подошла основательно – перед началом съемок она брала уроки по фехтованию, училась играть на виолончели.

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Подробнее о том, как снимали сериал "Уэнсдей", смотрите в видео.

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Сериалы,Видео,Дженна Ортега,Тим Бертон,Netflix,
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