23 ноября на стриминговой платформе Netflix вышел сериал "Уэнсдей", который уже бьет рекорды по количеству просмотров среди англоязычной аудитории.

"Уэнсдей" – продолжение истории про культовую семейку Аддамс от режиссера Тима Бертона. Сюжет разворачивается вокруг дочери Гомеса и Мартиши – Уэнсдей. У девочки проблемы с адаптацией в школе, из-за чего ее выгоняют из всех учебных заведений. Но эта ситуация меняется, когда Уэнсдей поступает в таинственную Академию Невермор.

Роль Уэнсдей исполнила 20-летняя Дженна Ортега. К роли девушка подошла основательно – перед началом съемок она брала уроки по фехтованию, училась играть на виолончели.

Подробнее о том, как снимали сериал "Уэнсдей", смотрите в видео.